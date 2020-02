De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Temptation Island heeft minder dan de helft van het aantal kijkers dat vorig seizoen werd gehaald getrokken. Waar vorig jaar nog 586.000 kijkers op RTL 5 afstemden voor de aftrap van de realityserie, waren dat er dit jaar 272.000.

De eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen waren na elkaar te zien op RTL 5. De tweede aflevering werd door 237.000 kijkers gezien. Dat aantal zal in de komende dagen naar waarschijnlijkheid nog oplopen. Vorig jaar werd de eerste aflevering na een week (inclusief terugkijken) uiteindelijk 820.000 keer bekeken.

Temptation Island is echter niet alleen op televisie te zien. De eerste drie afleveringen van het nieuwe seizoen zijn sinds woensdag al op streamingdienst Videoland te zien.

Het was enkele maanden onzeker of het nieuwe seizoen van Temptation Island wel uitgezonden zou worden. Nadat er eind 2019 ophef ontstond over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de realityserie De Villa, besloot RTL tijdelijk geen programma's in het genre uit te zenden en werden opgenomen seizoenen herzien. Het nieuwe seizoen van Temptation Island werd toch geschikt geacht om uit te zenden.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 2,1 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond. De Wereld Draait Door (1,3 miljoen) en De Rijdende Rechter (1,2 miljoen) maakten de top drie compleet.