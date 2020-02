Er komt een tweede seizoen aan van Experimensen, het AVROTROS-programma waarvan cabaretier Stefano Keizers reeds een seizoen maakte. "Slecht nieuws voor mijn vriendin, want ik heb er een ambitie bijgekregen", vertelt hij in gesprek met NU.nl over zijn presenteerambities.

Graag zou Keizers nog meer programma's willen maken. "Het liefst fictie voor kinderen, maar het is moeilijk om daar budget voor te krijgen. Ik ben er al jaren voor aan het lobbyen. Tot die tijd doe ik alles wat ze maar willen, in de hoop dat er uiteindelijk ruimte voor komt."

Zou Keizers zijn cabaretcarrière opzijzetten voor een fulltime bestaan als presentator en televisiemaker? "Ik denk dat ik presenteren minder leuk zou vinden als ik niet in het theater had gestaan, en vice versa. De televisiewereld is best zwaar en stressvol en daarbij is het fijn om de wetenschap te hebben dat ik ook een eigen publiek heb, dat ik in eerste instantie publiek weet te trekken in het theater. Als het dan op tv-gebied wat slechter gaat, heb ik minder snel het idee: shit, mijn carrière is voorbij."

Keizers voelt zich tot dusver wel thuis in de televisiewereld. "Bij de opnames van Maestro (de dirigeershow waarin hij kandidaat was, red.) merkte ik dat veel mensen twijfelen aan mijn oprechtheid, maar wel lief voor me zijn. Juist misschien omdat ik een vreemde eend in de bijt ben, heb ik niet het gevoel dat mensen afgunstig of hatelijk tegen mij zijn. Ik word gezien als een soort gestoorde man die altijd voor de supermarkt staat, waar iedereen met een boogje omheen loopt."

Keizers wil juist "zo toegankelijk mogelijk worden", legt hij uit. "Ik vind het belangrijk dat mensen mij accepteren zoals ik ben. Al is het wel fijn om met enige angst benaderd te worden, omdat je dan meer de touwtjes in handen houdt."

In Experimensen staat Keizers stil bij feiten, studies en onderzoeken waar hij graag meer over wil weten. Hij wordt hierin bijgestaan door panelleden, die komend seizoen bestaan uit onder anderen rapper Donnie en Wilfred Genee.

Experimensen is vanaf maandag 23 maart wekelijks te zien om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO3.