Het elfde seizoen van De TV Kantine gaat op donderdag 5 maart officieel van start. Het programma is al jaren te zien op zaterdagavond maar maakt nu de overstap naar een nieuwe ruimte in het schema, Carlo Boszhard vertelt in gesprek met NU.nl vertrouwen te hebben in het nieuwe tijdslot.

"RTL wilde graag De TV Kantine op donderdag programmeren. Er is ons gezegd dat het belangrijk is dat er op donderdag iets op de programmering staat wat zich bewezen heeft en dat is bij De TV Kantine inmiddels wel het geval", aldus de presentator.

De TV Kantine weet al jaren achter elkaar iedere week rond de 1 miljoen mensen te bereiken op zaterdagavond. Boszhard is niet bang dat dat aantal zal dalen door de verhuizing. "We hebben twee jaar geleden tegenover Wie is de Mol? en het NOS Journaal gestaan en toen ging het goed en vorig jaar na Paul de Leeuw, deed het tiende seizoen het ook uitstekend. Ik denk dat het wel goed komt."

In het nieuwe seizoen persifleert de cast, naast Boszhard bestaande uit onder anderen Irene Moors, Maarten Heijmans, Ilse Warringa en Elise Schaap, diverse populaire televisieprogramma's. Zo komt de familie Meiland voorbij, gaan ze aan de slag met Boer Zoekt Vrouw en wordt er nog één keer een ode gebracht aan De Wereld Draait Door.

"Matthijs van Nieuwkerk heb ik in het verleden zelf gedaan, maar inmiddels zijn we tien jaar verder en doet Maarten dat. Ik vind het dan heel leuk om naast hem te kunnen zitten en Marc-Marie Huijbreghts te kunnen persifleren: tien jaar geleden deden Irene en ik bijna alles alleen, nu hebben we veel meer dynamiek omdat je met iemand kan spelen."

Die dynamiek ontstond ook toen Boszhard zichzelf liet persifleren door zijn broer Ron. "Dat deed hij heel goed, het was ook heel leuk om met hem te werken terwijl ik Loretta Schrijver nadeed. Ik ben er wel achter gekomen dat hij een smaller hoofd heeft dan ik. En voor Ron was het fijn dat hij weer eens haar had."