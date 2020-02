Jan Roos sluit een terugkeer op televisie uit. De columnist en oud-presentator zegt tegen Panorama dat zijn politieke voorkeur een comeback onmogelijk maakt.

"Bij de televisie kom ik vanwege mijn politieke voorkeuren nooit meer aan de bak. Dat is uitgesloten. Dat is klaar", aldus de 43-jarige Roos.

"Niet bij de commerciëlen, want daar moeten BiFi-worstjes worden verkocht en dus is daar alleen plaats voor nietszeggende mensen die geen adverteerders voor het hoofd stoten. En niet bij de NPO, want daar is men uitgesproken links en wil men met enge, rechtse mensen als ik niets te maken hebben. Volgens mij is dat pure discriminatie, maar goed, het zal wel."

Roos was tussen 2010 en 2015 werkzaam voor PowNed, maar denkt ook niet terug te keren naar deze omroep. "PowNed was een tijd lang goed bezig, maar heeft het zelf verkloot. Je verslaggevers voor 2.500 euro per maand het land in sturen met de opdracht om misstanden met subsidiegeld aan de kaak te stellen en zelf vervolgens elk jaar 0,25 miljoen euro aan overheidsgeld in je zak steken voor niets doen. Dan ben je niet heel handig bezig, lijkt mij."

'Blanke mannen vormen het grootste kwaad'

In 2016 werd Roos partijleider van de politieke partij VoorNederland, maar trad terug toen de partij er een jaar later niet in slaagde om een zetel in de Tweede Kamer te behalen. Roos zegt in het interview dat hij in die tijd werd tegengewerkt, ook door zijn nicht Saskia Noort.

"Als je haar columns leest die ze voor het AD schrijft, columns waarin blanke mannen steevast het grootste kwaad van de wereld vormen, dan snap je ook wel waarom. Zo werkt dat bij de linkse inclusiviteitsmaffia: niemand mag worden buitengesloten. Niemand, behalve andersdenkenden."