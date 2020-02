The Oprah Winfrey Show is vanaf 3 maart als podcast te beluisteren. Dat laat Oprah Winfrey Network (OWN) dinsdag weten aan People Magazine. In de podcast zijn de afleveringen van het televisieprogramma, dat 25 jaar te zien was, te beluisteren.

De luisterversies van meer dan 4.500 afleveringen worden wekelijks gepubliceerd. De podcast zal niet in chronologische volgorde worden uitgebracht, maar thematisch.

De eerste tien afleveringen, die op 3 maart in één keer online worden gezet, zullen onder meer gaan over racisme, drugsverslaving, echtscheiding en gewichtsverlies. Bekende gezichten van de show Dr. Oz, Dr. Phil en Suze Orman, zijn ook te horen in de eerste afleveringen.

Ondanks dat The Oprah Winfrey Show bijna tien jaar geleden stopte, is het in de Verenigde Staten tot op heden nog steeds de best bekeken talkshow die overdag werd uitgezonden.

De show zal op diverse podcastplatforms te beluisteren zijn.