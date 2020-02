Olcay Gulsen heeft voor haar nieuwe documentaireserie Olcay & Huiselijk Geweld gebruikgemaakt van haar eigen ervaringen. Als kind kreeg de presentatrice met huiselijk geweld te maken en ze hoopt er door middel van haar serie voor te zorgen dat het onderwerp meer bespreekbaar wordt, vertelt ze in Grazia.

Gulsens moeder werd thuis mishandeld door haar vader, iets waar Gulsen zich lang schuldig over voelde. "Ik kwam een keer thuis toen ik mijn vader mijn moeder in elkaar zag slaan. Toen ben ik snel teruggegaan naar school. Het geweld was zo extreem dat ik het op een gegeven moment ook zat werd; je raakt een beetje verdoofd."

De presentatrice zegt dat vrouwen zich te veel schamen om eerlijk te zijn over huiselijk geweld. "Ik had het gevoel dat ik daar iets mee moest. Ik merkte ook dat ik er na al die jaren nog steeds niet heel vrij over kon spreken. Er wordt sowieso niet over gepraat, er rust een groot taboe op het onderwerp." Met haar serie probeert ze hier verandering in te brengen.

Voor de serie sprak ze voor het eerst met haar zussen en moeder over hun verleden. Met haar vader heeft ze er niet over gesproken. "Hij is echt ernstig schizofreen, dus daar kun je geen gesprek mee voeren. Ik heb wel contact met hem, hij zit in een inrichting en ik zoek hem regelmatig op. Sommige zussen zijn boos op hem, maar ik ben dat totaal niet. Ik vind dat hij net zo goed slachtoffer is als wij dat waren. Hij had intensieve medische hulp nodig, maar die kreeg hij niet."

Olcay & Huiselijk Geweld is vanaf 4 maart om 21.30 uur te zien op Net5.