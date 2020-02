Realityster Tiny Schroeter, die samen met haar man Lau bekend werd door de documentaireserie Nootdorp/Indianendorp is afgelopen donderdag op 78-jarige leeftijd overleden. Haar man overleed iets minder dan een jaar geleden.

Schroeters familie laat dinsdag via Facebook weten dat de realityster inderdaad op 20 februari is overleden.

"Tiny was al enkele maanden ernstig ziek maar heeft de hoop nooit opgegeven. Een zware operatie die heeft plaatsgevonden op 31 januari is haar helaas fataal geworden. Ze is vredig en zonder pijn ingeslapen. Wij zullen Tiny allemaal erg missen", melden haar nabestaanden.

"Heden morgen is Tiny in besloten kring gecremeerd in Hofwijk te Rotterdam. De familie heeft ervoor gekozen de media niet eerder op de hoogte te brengen om rustig afscheid te kunnen nemen."

Tiny en Lau Schroeter werden voor de documentaireserie in 2007 tijdens de feestdagen gevolgd. Het stel stond vooral bekend om scènes waarin ze de kerstboom al scheldend opzetten.