Erica Terpstra (76), die inmiddels al acht reeksen van haar populaire reisprogramma Erica op Reis heeft mogen maken, denkt dat er nog wel een nieuwe reeks zal komen. De presentatrice gelooft in de kracht van haar programma, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"We maken het al sinds 2011", aldus Terpstra, die met de achtste reeks van Erica op Reis sinds vrijdag weer te zien is op Omroep MAX. "Ik weet niet beter dan dat we ieder jaar ongewis doorgaan."

De presentatrice, die voor het nieuwe seizoen naar onder meer Nepal en Rusland reisde, gelooft in haar eigen kracht en in die van het programma. "Het is infotainment, het is geestig, het hoort bij de publieke omroep." Ook qua kosten is het programma niet duur, nuanceert Terpstra. "We verblijven niet in luxueuze hotels of wat dan ook, ik maak geen gebruik van een visagist, stylist of kapper."

Volgens Terpstra doet Omroep MAX-baas Jan Slagter "hard zijn best" voor een nieuw seizoen van het programma. "Het is ondoorgrondelijk welke argumenten bepalen of er een nieuwe aflevering komt. De netwerkcoördinator heeft ontzettend veel macht."

Daarom hoopt Terpstra dat er veel kijkers afstemmen op de vier afleveringen van het achtste seizoen van Erica op Reis, wat de kansen op een nieuw seizoen mogelijk vergroot.

"We hebben de pech om met de eerste uitzending recht tegenover de finale van The Voice te staan", vertelt de presentatrice. "Maar ik ben optimistisch: alle seizoenen hebben tot nu toe, met uitgesteld kijken erbij, meer dan een miljoen kijkers gehad. Alle leeftijdsgroepen kijken, niet alleen ouderen. Dat is hartverwarmend."

Erica op Reis is de komende weken op vrijdag om 21.30 uur te zien op NPO1.