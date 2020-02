Erica Terpstra heeft al ruim veertig reizen gemaakt voor het Omroep MAX-programma Erica op Reis en heeft inmiddels al behoorlijk wat mooie ervaringen opgedaan tijdens de opnames. De 76-jarige presentatrice kan nog steeds genieten van de bijzondere culturen en bijbehorende gewoontes die ze tegenkomt tijdens haar reizen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Voor het nieuwe seizoen bezoekt Terpstra Peru, Indonesië, Rusland en Nepal. Blijven al die reizen nog wel indruk maken? "Ja natuurlijk", antwoordt ze. "Het is een voorrecht om heel dicht te komen bij de cultuur, ceremonies en gewoonten van de mensen daar. Iedereen is zo hartelijk, doet letterlijk en figuurlijk de deuren voor je open."

Zelfs de wat meer bizarre dingen die Terpstra krijgt aangeboden, zoals een rauw geitenoog, neemt ze met genoegen aan. "Ik zeg nooit nee als ze me iets aanbieden. Zo'n geitenoog is een duur en hartelijk welkomstgeschenk. Dan zeg ik niet: dat blief ik niet, want ze eten het zelf ook."

Naast bijzondere delicatessen maakt de presentatrice ook vaak onderdeel uit van ceremonies die worden georganiseerd door bijvoorbeeld sjamanen en priesters. "Bij veel ceremonies word je eerst gereinigd, altijd met rook, vuur, water of iets wat hierop lijkt. Ik ben op mijn rug en hoofd geslagen met takken van bladeren, bespuugd met alcohol. Ik ben inmiddels de meest gereinigde persoon van Nederland", grapt Terpstra.

"Sommige sjamanen zijn charlatans van jewelste, maar ik behandel ze altijd met respect. Ze hebben altijd een functie in hun samenleving en het is niet aan mij om te zeggen: die deugt niet."

'Ze dachten dat ik de koningin was'

Vooral de reis naar Indonesië die Terpstra maakte, bleef haar bij. Voor haar reis in het Aziatische land bezocht Terpstra het eiland Flores, waar in 2003 de overblijfselen van de zogenoemde Floresmens werden gevonden (een uitgestorven mensensoort die waarschijnlijk 50.000 jaar geleden leefde). De presentatrice heeft voor Erica op Reis een kijkje mogen nemen in de grot waar de Floresmens is gevonden. "Daar voel je bijna de hele wereldgeschiedenis, de hele evolutie van de mens op je schouders."

Ook van haar bezoek aan Nepal, waar ze reisde naar Boeddha's geboorteplaats Lumbini, heeft Terpstra erg genoten. "Rond de plek waar Boeddha geboren is, is een park waar een prachtige oude bodhiboom staat en waar Boeddha 46 dagen heeft gemediteerd voor hij de verlichting vond. Ik zat daar ook, om voor de camera de geschiedenis van die boom te vertellen. Een kleine groep Chinezen zag me daar zitten, rende naar me toe en vroeg of ik misschien de koningin was. Ze wilden op de foto en met me knuffelen. Het was daar overigens prachtig: het bleek volle maan te zijn en dan wordt er een boeddhistisch feest gevierd. Iedereen was liederen aan het chanten, zo prachtig om mee te maken."

Erica op Reis is vanaf vrijdag 28 februari om 21.30 uur te zien op NPO1.