Zoals ieder jaar laat de koninklijke familie zich dinsdagochtend door de (inter)nationale pers op de gevoelige plaat vastleggen. Traditiegetrouw vindt tijdens de wintersportvakantie van de Oranjes in het Oostenrijkse Lech een fotomoment plaats. Wesley de Wit maakt regelmatig foto's van en voor de koninklijke familie en is er in Lech ook bij. Aan NU.nl vertelt hij hoe het er bij zo'n fotosessie aan toegaat.

"Lech is echt een gekkenhuis", zegt De Wit, die de koninklijke familie sinds ruim twee jaar fotografeert en ze daardoor vaak meerdere keren per week ziet. "Er wordt voortdurend gegild. Dat ze naar links moeten kijken, naar rechts moeten kijken en dan nog een keer naar links..."

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters kijken daar volgens hem niet meer van op. "Zij weten niet beter. Maar ik vind het altijd vrij heftig."

Tientallen fotografen zijn met slechts één doel in het wintersportplaatsje: de familie zo mooi mogelijk portretteren. Niet alleen zij denken na over hoe ze dit voor elkaar krijgen, want ook koning Willem-Alexander heeft daar zo zijn ideeën over. "Dan stelt hij voor om bepaalde foto's te maken: 'Is dit ook nog leuk? Of zullen we even zo gaan staan?'"

Veertig man op je nek

Het persmoment is ooit in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de familie verder rustig van de skitrip kan genieten. Dat de prinsessen tijdens dit moment gefotografeerd mogen worden, maakt het extra speciaal. "De laatste keer dat we hen gezien hebben was in juli", zegt De Wit. "Je ziet ze dus voor de lens opgroeien en dat is ook deels wat deze foto's zo geliefd maakt."

"In Lech weet je dat je maar een paar minuten de tijd hebt, met veertig man op je nek", vertelt De Wit. "Bovendien wordt niets aan het toeval overgelaten, waardoor bijna iedereen hetzelfde beeld heeft." Daarom fotografeert de jonge fotograaf liever officiële ceremonies, werk- en staatsbezoeken. "Daar kan ik veel vrijer te werk gaan en loopt niemand mij in de weg."

'Liever een vrouw in een mooie jurk, dan man in grijs pak'

Wie hij het liefst vastlegt, verschilt per keer. "Als het om werk gaat, dan kies ik voor Willem-Alexander. Zijn bezoeken verlopen over het algemeen wat losser dan die van Máxima en hij doet vaak dingen die leuk zijn voor het beeld. Laatst was hij bijvoorbeeld bij de opening van een vakschool waar studenten worden opgeleid tot goud- of zilversmid. Daar maakte hij een soort potje. Dan is er genoeg te schieten. Máxima voert juist meestal serieuze gesprekken, daar is minder actie."

Toch worden foto's van Máxima vaker gekocht: "Mensen zien natuurlijk liever een foto van een vrouw in een hele mooie jurk dan van een man in een grijs pak."

Hoewel De Wit zich ervan bewust is dat hij bijzonder werk doet, ziet hij het zelf niet zo. "Je merkt vaak dat mensen gespannen en soms zelfs paniekerig worden als de koning en koningin op bezoek komen. Dat was in het begin best even wennen, maar al vrij snel had ik zoiets van: dit zijn ook gewoon mensen. Ik doe rustig mijn werk, en als ik mijn foto's heb, ben ik weer weg."

Fotograaf Wesley de Wit. (Beeld: Nander de Wijk)