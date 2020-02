Misdaadverslaggever en presentator Peter R. de Vries zal de komende drieënhalf jaar exclusief aanschuiven in televisieprogramma's van RTL. Dinsdag is daarover een contract ondertekend, meldt RTL.

De Vries zal zijn werk voortzetten als expert bij RTL Boulevard en zal ook regelmatig in de late avond aanschuiven in de talkshows Jinek en Beau. De presentator is blij dat de relatie met RTL de komende jaren wordt voortgezet. "Ik ben inmiddels een van de oudgedienden bij RTL Boulevard en voel me daar thuis", laat hij in het persbericht weten.



"Samen met John van den Heuvel en de crime redactie zijn we er bovendien in geslaagd om van Boulevard een misdaadfactor te maken die echt van belang is. Daar blijf ik heel graag bij betrokken", zegt hij tot slot.

Ook Peter van der Vorst, programmadirecteur bij RTL, is blij met de verdere samenwerking: "Peter kan als geen ander op een heldere en prikkelende manier zijn licht laten schijnen op thema's die het maatschappelijk debat bepalen." Hij kijkt ernaar uit om samen met De Vries nieuwe programma's te ontwikkelen.



Het betekent niet dat de presentator nooit meer bij de publieke omroep te zien zal zijn. "Ik heb de afspraak dat er uitzonderingen mogelijk zijn", vertelde hij woensdagochtend aan Radio 538.