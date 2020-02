AVROTROS biedt via een prijsvraag een fan de kans om tijdens de opnames van het volgende seizoen van Wie is de Mol? achter de schermen mee te kijken. Degene die een test met twintig vragen over de afgelopen twintig seizoenen van het spelprogramma het beste maakt, wint.

Deelnemers aan de prijsvraag kunnen zich tot 5 maart aanmelden en krijgen op 9 maart een test toegestuurd. Tot en met vrijdag 13 maart om 13.13 uur kunnen ze de test maken.

De actie is speciaal voor AVROTROS-leden. Niet-leden kunnen tijdens het aanmeldingsproces voor de test nog lid worden van de omroep.

Het twintigste seizoen van Wie is de Mol? speelt zich af in China en de finale is op 14 maart. Het is nog niet bekend waar het nieuwe seizoen van het programma zich zal afspelen.