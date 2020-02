Jamie Trenité is door de opnames voor het programma Pech op de piste bescheidener geworden over zijn wintersportprestaties. Nadat hij hulpverleners en slachtoffers van skiongevallen in Oostenrijk twee maanden volgde, beseft de presentator dat een ongeluk in een klein hoekje zit, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Ik ben zelf maar een paar keer op skivakantie geweest", aldus Trenité vanaf een berg in het Oostenrijkse Gerlos. "Toch ben ik door de opnames nog bescheidener geworden over mijn skiprestaties."

"Op skivakantie gaan, gaat ongelooflijk vaak goed", gaat de 29-jarige presentator verder. "Maar ik heb het zien misgaan en weet nu hoe snel dat soms gebeurt."

Trenité kan putten uit twee maanden opnames maken voor Pech op de piste. "Ik heb mensen met gebroken enkels en skistokken in hun oog gezien. Maar ook iemand die zijn rug heeft gebroken."

"Stel je eens voor: het ene moment geniet je van een schitterend uitzicht boven op een berg en seconden daarna is het helemaal mis. Dat is wat ik steeds hoorde van de pechvogels die ik voor het programma gevolgd heb: het ging zo fucking snel."

Ontzag voor hulpverleners

De presentator heeft ontzag gekregen voor de hulpverleners, in het bijzonder de pisteredders. "Vanaf het moment dat een melding binnenkomt, zijn die supersnel ter plaatse", vertelt Trenité. "Beeld je eens in: in slecht weer niet met de sneeuwscooter op weg kunnen en dus zelf skiënd met een slachtoffer de zwarte piste af. Ik zie het mezelf niet doen."

Met Pech op de piste wil Trenité niet de kijker bang maken, maar bewustzijn kweken. "Ik zoek door wat ik heb gezien voortaan een rustiger skigebied op, buiten het hoogseizoen, en sla bij slecht weer een dagje over. Als door dit programma een paar skiërs dat ook gaan doen, is mijn missie geslaagd."

Pech op de piste is vanaf 27 februari te zien op RTL 5. Trenité presenteert het programma samen met Sander Janson, de presentator van RTL Snowmagazine.