Alberto Stegeman heeft zich maandag voor de rechter in Zutphen verweerd voor een actie in zijn programma Undercover in Nederland. De presentator wordt beschuldigd van het plaatsen van een nepbom in een eetzaal van een legerplaats in het Gelderse Oldebroek voor een in 2018 verschenen uitzending. De presentator stelt dat het erg duidelijk was dat het niet ging om een echte bom.

Stegeman vertelde volgens journalisten van Omroep Gelderland en De Telegraaf dat het gelijk duidelijk moest zijn dat de inhoud van de koffer die hij in de eetzaal plaatste onschuldig was.

Het onderzoek naar de koffer, dat werd gedaan nadat een explosievenspecialist het telefoongesprek met de presentator niet vertrouwde, noemt Stegeman "onbegrijpelijk". "Er zat niets in wat enigszins gevaarlijk was", vertelde hij volgens journalist Mark Mensink.

Volgens de presentator zou een "echte nepbom er heel anders uitzien". "Het is een Bassie & Adriaan-knutselwerk". Hij stelde dat hij niet te ver ging en dat zijn actie "absoluut binnen de grenzen van het betamelijke ligt".

De presentator vertelde dat het koffertje papieren, een telefoon, 32 schroeven, klei in een bakje (dat de nepbom moet voorstellen), foto's met zijn gezicht, dat van minister Ank Bijleveld (Defensie) en een kaartje met zijn telefoonnummer bevatte. Het was zijn doel om de beveiliging van de legerplaats te testen en hij wilde kijken tot waar hij de koffer kon brengen. Hij en de chauffeur die hem begeleidde waren verkleed.

Explosievenopruimingsdienst werd ingezet

Via camerabeelden, opgenomen vanuit de koffer, kon Stegeman achteraf zien dat er in de koffer werd gekeken. Ook werd er een robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet om vast te stellen of het om een explosief ging en werd er een arrestatieteam ingezet omdat er trillingen in het pand werden opgemerkt.

Met het achterlaten van een nepbom is een strafrechtelijke grens overschreden en kan Stegeman geen beroep doen op de journalistieke exceptie, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het OM stelt dat "juist echte bommen vanuit de buitenzijde niet als zodanig herkenbaar zijn". De inhoud van de koffer, die met het bakje klei en de losse schroeven de indruk doet wekken dat er een echte bom in zit, maakt het al een strafbaar feit. Ook dat Stegeman de koffer zelf aanmerkt als een 'nepbom'.

"Juist de aanwezigheid van schroeven, wat wijst op een fragmentatiebom, toont aan dat Stegeman wel degelijk de indruk van een bom wilde wekken', stelt het OM.

In november 2018 werd Stegeman al als verdachte gehoord over deze zaak. Toen was al bekend dat hij, indien hij wordt veroordeeld, een maximale gevangenisstraf van vier jaar kan krijgen.