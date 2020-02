Tien boeren werden in 2019 voorgesteld voor een nieuw seizoen van Boer zoekt Vrouw, maar slechts vijf worden op televisie gevolgd. Boeren Geert, Bastiaan, Annemiek, Jan en Geert Jan kregen genoeg brieven.

Geert (51), akkerbouw en jongvee, 79 brieven

Naast het werk op zijn eigen land, werkt Geert bij een champignonkweker en houdt hij koeien. Zes jaar geleden kwam zijn huwelijk tot een einde en lange tijd is hij helemaal niet bezig geweest met de liefde, maar nu hoopt hij een nieuwe vrouw te vinden, een vrouw met "een wauwfactor".

Bastiaan (36), akkerbouw, 167 brieven

Bastiaan verliet de boerderij voor een studie en ging aan de slag als ingenieur, maar miste het werk op de akkers toch. De boer is twee keer op een vrijgezellenweekend geweest en heeft via internet gedatet, maar kon de liefde daar niet vinden. Hij wil graag een vrouw tegenkomen die sportief is, het leven op de boerderij ziet zitten en met wie hij kan lachen.

Annemiek (26), veehouderij en akkerbouw, 633 brieven

Annemiek staat sinds twee jaar aan het roer van een bedrijf met 120 melkkoeien, een bedrijf dat al zes generaties in handen van de familie is. De 26-jarige boerin denkt dat ze nog vrijgezel is, omdat ze onder meer "vrij specifiek" is in waar ze naar op zoek is. "Ik zoek een man die het heel leuk vindt om bij mij op de boerderij te komen wonen, maar die zelf wat anders doet."

Jan (35), zorgboerderij, 63 brieven

Jan werkt met mensen met een verstandelijke beperking die bij hem op de boerderij met de schapen, het varken en in de kassen werken. Jan hoopt na het stranden van zijn huwelijk op een eerlijke vrouw, waarmee hij goed kan praten.

Geert Jan (61), paardenfokkerij, 56 brieven

De 61-jarige Geert Jan heeft zelf één paard, maar runt een paardenopvang. Daarnaast verkoopt hij één keer per week patat en snacks. Geert Jan woonde zeventien jaar samen met een vrouw, maar dat verliep uiteindelijk niet zoals hij hoopte. Hij blijft geloven in de liefde.