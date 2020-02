Het is een wel heel ingewikkeld seizoen van Wie is de Mol? aan het worden, vindt Emilio Guzman. De cabaretier heeft inmiddels een beetje medelijden met de kandidaten, vertelt hij na het zien van aflevering zeven.

"De opdrachten zijn bijna onmogelijk dit seizoen. Die opdracht met de foto's: thuis op de bank kon ik het na twee aanwijzingen al niet meer aan, het moet hen echt veel te veel zijn geworden. Want ik weet hoe dat gaat: je staat daar en er gaat zoveel tegelijk door je hoofd. 'Ah kijk daar is Rik', 'Ik moet echt goed naar hem luisteren', 'Wat staan er een boel mensen om ons heen', 'Zei Rik nou net iets belangrijks?', 'Hoeveel hebben we eigenlijk in de pot?', 'Oh wacht, de opdracht is begonnen?'."

Guzman moest in het seizoen waarin Jan Versteegh de Mol bleek zelf als vierde het veld ruimen en zou ook dit seizoen waarschijnlijk niet ver gekomen zijn: na het zien van deze aflevering weet hij naar eigen zeggen nóg minder. "Ze zijn in China best heel goed in spioneren, maar volgens mij heeft de Chinese overheid inmiddels ook geen idee meer wie de Mol is."

Wie speelt een vals spel?

"Ze zijn echt heel vals allemaal. Dat zelfs Nathan (Rutjes, red.), die toch zo bovennatuurlijk positief is, zijn bondgenoot Rob (De Kay, red.) teleurstelde is echt een aanwijzing voor hoe vals het spel gespeeld wordt dit jaar. Ze zijn allemaal op hun hoede en ze zijn allemaal niet bang om de ander te naaien. Rob zei dat het nog steeds zo gezellig is met z'n allen, maar als je ziet hoe stiekem alles gaat ga je daar toch aan twijfelen."

"Bij ons ging het destijds ook redelijk hard tegen hard, dus ik weet ook dat het als je allemaal zo hard gaat, wel leuk kan blijven. Maar ik denk dat het geheime bondje van Miljuschka (Witzenhausen, red.) en Buddy (Vedder, red.) nog wel eens voor een klap kan gaan zorgen. Al twijfel ik of echt niemand dat door heeft. Ze zaten wel gewoon redelijk in het openbaar gegevens uit te wisselen."

Wie is te eerlijk?

"Niemand meer. Niemand is eerlijk, iedereen heeft een plan of een bondje of houdt iets anders achter."

"Ik adviseer alle kandidaten hierna in therapie te gaan. Of zo'n mindfullmiddag te gaan doen, want ze moeten toch helemaal gek zijn geworden na dit seizoen?"

Wat viel jou het meest op?

"Hoe moeilijk de opdrachten alweer waren. Dat met die autootjes, dat was toch gewoon onmogelijk? Er waren duizenden juiste combinaties, hoe moet je in hemelsnaam weten welke de juiste is? Dat Buddy daar zat en iedereen maar achter elkaar informatie aan het roepen was, ik snap heel goed dat hij die porto even uitzette. Als er iemand was die dat had gekund was het Buddy, maar het was veel te veel. Zelf had ik de porto uitgezet, in één van de autootjes gestapt en was weggereden."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik vrees voor Nathan, maar dan stort mijn wereld echt in. Hij is nu nog aan het spreiden en ik krijg toch het gevoel dat hij het nog niet weet. Ik heb zo'n voorgevoel dat hij er de volgende keer uitgaat en daarmee zou direct mijn lievelingskandidaat er uit vliegen."

Wie is de Mol?

"Nathan. Ik besef me best dat dit tegenstrijdig is na mijn vorige antwoord, maar ik wil gewoon heel graag dat hij het is. Hoe vet zou dat zijn? Niemand heeft dat van tevoren aan kunnen zien komen en het zou echt van lef getuigen bij de makers. Het zal wel Leonie (Ter Braak, red.) zijn want alle kandidaten zitten op haar, maar ik weiger daaraan mee te werken. Ik geloof in Nathan."