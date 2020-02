De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kees & Co op RTL 4 trok zaterdagavond 705.000 kijkers. De komedieserie eindigt daarmee op de dertiende plek in de top twintig van best bekeken programma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Vorig jaar, toen Kees & Co na dertien jaar terugkeerde op televisie, werd de eerste aflevering van het seizoen met anderhalf miljoen kijkers een stuk beter bekeken.

Het best bekeken programma was zaterdagavond wederom Wie is de Mol? op NPO1, met 2.149.000 kijkers. Op RTL 4 werd Bankgiro Miljonairs goed bekeken, met ruim een miljoen kijkers. Het nieuwe seizoen van All You Need Is Love trok op dezelfde zender 894.000 kijkers.

Kees & Co gaat over het leven van Kees Heistee, gespeeld door Simone Kleinsma, en haar gezin. De rol van Coosje van Vliet, de vriendin van Kees' zoon Rudi, wordt voor het eerst gespeeld door Tina de Bruin. Zij nam die rol over van Chantal Janzen.

De komedieserie werd voor het eerst uitgezonden in 1997 en stopte in 2006 na acht seizoenen. Omdat oude afleveringen van de serie online goed bekeken werden, besloot RTL in 2019 om nieuwe seizoenen te maken. Kleinsma keerde terug als Kees, de rest van de cast bestaat uit nieuwe acteurs.