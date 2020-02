Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: All You Need is Love

20.30 - 22.00 uur op RTL 4

Liefdesdokter Robert ten Brink is terug en gaat door met zijn jacht op geliefden, tortelduifjes en loslopende hartendieven. In All You Need is Love probeert Ten Brink de gebroken harten te lijmen en geliefden te herenigen.

Comedyserie: Kees & Co

20.00 - 20.30 uur op RTL 4

In het nieuwe seizoen van Kees & Co neemt Tina de Bruin de rol over van Chantal Janzen. Kees vindt dat Coosje en de rest van het gezin meer moeten meehelpen in het huishouden. Coosje staat hier niet meteen om te springen.

Realityprogramma: Flipping Bangers

20.00 - 21.00 uur op Discovery

Will en Gus zien in een roestbak nog een parel op wielen en proberen het wrak om te toveren in de Porsche 924 die onder de bruine lak schuilgaat. Samen gaan ze op zoek naar verwaarloosde wagens om deze op te knappen en door te verkopen. Lukt het ze om winst te maken?

Kookprogramma: Wokking Lekker

16:30 - 16:45 uur op 24Kitchen

Een bordje Indiase dahl met volkoren naan, een groene curry en een paar sneetjes chapati. Danny Jansen laat op geheel eigen wijze zien hoe iedereen dit soort ingewikkelde gerechten binnen dertig minuten op tafel kan toveren.

Sciencefictionfilm: Total Recall

20.00 - 22.15 uur op Veronica

Bouwvakker Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) droomt al jaren van een reis naar Mars, tot grote ergernis van zijn vrouw Lori (Sharon Stone). Omdat Douglas de reis niet kan betalen, besluit hij door de firma Rekall een virtuele vakantie in zijn hersenen te laten implanteren.

