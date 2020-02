Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Amusement: Boer zoekt Vrouw

20:25 - 21:30 uur op NPO1

Ook na tien seizoenen zijn er nog steeds boeren die elke avond alleen thuis zitten. Voor een aantal van hen komt daar binnenkort verandering in. Nu de brieven zijn geteld, kan Yvon de kattenbelletjes bij de gelukkigen bezorgen. De vijf agrariërs met de grootste lading enveloppen gaan door naar de speeddates.

Documentaireserie: De Amazone

20:35 - 21:30 uur op NPO2

Multinationals, nationale bedrijven. Boeren en gelukszoekers: ze trekken al decennia richting het Amazonegebied op zoek naar bauxiet, goud, hout, olie en cocaïne. De gevolgen zijn triest: in een jaar is zo'n 10.000 vierkante kilometer oerwoud met de grond gelijkgemaakt. Sandra Korstjens volgt een aantal mensen die de natuur geweld aandoen om zelf het hoofd boven water te houden.

Quiz: Weet ik Veel

20:00 - 21:45 uur op RTL 4

Het nieuwe seizoen van Weet ik Veel wordt gepresenteerd door Beau van Erven Dorens. In deze quiz wordt de algemene kennis van Nederland getest. De studio is wekelijks gevuld met driehonderd slimme studenten en drie bekende Nederlanders.

Woonprogramma: VT Wonen: Weer Verliefd op je Huis

19:30 - 20:30 uur op SBS6

Toen Peggy en Henk vijf jaar geleden hun huidige Bossche woning binnenliepen, was het liefde op het eerste gezicht. Maar je kunt nog zo dicht bij het centrum wonen, als het interieur van dat droomhuis niet om aan te zien is, zit je liever op het terras van een café dan thuis op de bank. Hoe krijg je je huis gezellig wanneer je beiden last hebt van keuzestress?

Sciencefictionfilm: E.T. the Extra Terrestrial

20:30 - 22:45 uur op SBS9

Elliot ontdekt een wezentje in zijn tuin. De jongen noemt het buitenaardse schepsel E.T. en laat hem kennismaken met zijn broer en zusje. E.T. vermaakt zich wel op aarde, maar heeft ook erg heimwee naar zijn eigen thuis. De aardse atmosfeer zorgt ervoor dat E.T. zwakker wordt en ook Elliot voelt zich niet goed. Hun band is zo hecht geworden dat ze hetzelfde voelen.

