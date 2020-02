Floortje Dessing zegt dat de conclusies van de Algemene Rekenkamer over de kosten van haar programma Floortje Naar Het Einde Van De Wereld niet kloppen. De presentatrice vertelt in gesprek met NU.nl dat het programma eerder juist met een klein budget is gemaakt en dat de huidige kosten alsnog onder de NPO-norm liggen.

"De Algemene Rekenkamer is zo kort door de bocht gegaan, er zijn conclusies getrokken die helemaal niet kloppen", stelt Dessing. "Er werd gezegd dat het programma in twee jaar tijd veel duurder was geworden en dat zou er allemaal mee te maken hebben gehad dat ik het zelf was gaan produceren. In 2016 werd het programma zwaar onder de maat gemaakt, daarna zijn mijn eindredacteur en ik overspannen geraakt."

Daarom werd toen besloten meer mensen bij het maakproces te betrekken en zes in plaats van twaalf afleveringen te maken. "Dan gaat de prijs per aflevering ook automatisch omhoog. Daarom is het programma in 2017 duurder geworden."

Volgens Dessing liggen de kosten van het programma nog steeds onder de NPO-norm. "Dus ik voel me ook nergens schuldig over. Sterker nog, ik heb het programma jarenlang ontzettend goedkoop gemaakt", aldus de presentatrice.

'Mensen willen niet horen dat het allemaal anders ligt'

"Nadat het rapport was verschenen, heb ik er ook niks meer over gezegd. Hoe meer woorden je eraan vuil maakt, hoe meer mensen denken dat er echt iets aan de hand is. De mensen die zo hard schreeuwen, willen ook niet eens horen dat het allemaal anders ligt."

Eind vorig jaar bracht de Algemene Rekenkamer het rapport Hilversum in beeld uit. Het onafhankelijke onderzoeksorgaan stelt daarin dat de NPO niet kritisch genoeg kijkt naar de kosten van langdurig succesvolle programma's en gebruikt Floortje Naar Het Einde Van De Wereld als voorbeeld.

"Ons viel op dat de kosten van het programma in 2018 per aflevering met 41,5 procent stegen ten opzichte van 2016, terwijl het gemiddelde aantal kijkers daalde van 2,2 naar 1,7 miljoen", aldus de Algemene Rekenkamer. Dat een bedrijf van Dessing de productie sinds 2017 in eigen hand heeft genomen, zou een van de belangrijkste redenen voor de kostenstijging zijn geweest.