Er komt een vervolg op het programma Bureau Burgwallen waarin presentator Ewout Genemans met een politiekorps meeloopt. De nieuwe reeks gaat Bureau 040 heten en wordt opgenomen in Eindhoven, maakt RTL Boulevard donderdag bekend.

Genemans, die het programma zelf bedacht, is blij dat hij de kans krijgt om een tweede seizoen te maken. "We hebben echt laten zien hoe leuk het politiewerk is en wat er allemaal nog meer bij komt kijken", vindt de presentator.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer Bureau 040 op RTL te zien is, maar wel vertelt Genemans dat de opnames aankomend weekend, tijdens carnaval, van start gaan. "Tijdens carnaval is er vast genoeg te doen voor de politie. Ik ben benieuwd", aldus Genemans.

Van de eerste reeks Bureau Burgwallen werden acht afleveringen gemaakt waarin Genemans de straten van het centrum van Amsterdam op ging met politieagenten. De serie geeft een inkijk in het werk van de politie in grote steden.