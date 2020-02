De Volendamse vrienden Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol hebben voor AVROTROS een docureeks over het beroemde duo Simon & Garfunkel gemaakt.

Voor Nick, Simon & Kees: Homeward Bound reisde het drietal af naar New York, waar de muzikale carrière van Paul Simon en Art Garfunkel begon. Ze ontmoetten onder anderen muzikanten die samenwerkten met het duo en de promotor van het concert dat de twee in 1981 gaven in Central Park.

Schilder en Keizer traden in de Verenigde Staten op verschillende plekken op met nummers van Simon & Garfunkel, terwijl Tol als regisseur en cameraman alles vastlegde. Het programma is vanaf 2 april te zien op NPO1.

Simon & Garfunkel is een Amerikaans zangduo dat in de jaren zestig werd opgericht en wereldwijd grote hits scoorde als The Sound of Silence, Mrs. Robinson en Bridge over Troubled Water. In 2010 gingen de twee voor het laatst samen op tournee.