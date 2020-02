Johnny de Mol en Wendy van Dijk, die eerder als presentatieduo in Superkids te zien waren, nemen de presentatie van de nieuwe SBS6-zangwedstrijd We Want More op zich.

Eerder werd al bekend dat de jury wordt gevormd door Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en Ali B.

De deelnemers aan de wedstrijd moeten vier van de vijf juryleden overtuigen om door te mogen. Tot het eind van een optreden mogen zij op elk moment de kandidaat steunen, maar die steun ook weer intrekken.

De winnaar van het programma We Want More, dat vanaf 28 maart te zien is, gaat met 100.000 euro naar huis.