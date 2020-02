Zeker twee leden van motorclub Caloh Wagoh zouden hebben meegewerkt aan de serie Dope van Netflix, meldt NRC woensdag. Een daarvan is de leider van de motorbende, Delano R, die ook al bezig was met een programma voor RTL.

Volgens de krant is Willem B. de tweede persoon die te zien is in de misdaadserie Dope die nog steeds online staat bij de streamingdienst.

In verschillende afleveringen komen personen aan het woord die daadwerkelijk bij criminaliteit betrokken zouden zijn. In de aflevering This isn't Miami Vice gaat het over de drugshandel in Rotterdam. Ook de politie in Rotterdam werkt mee aan de aflevering.

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij vier moorden en is volgens NRC geconfronteerd met de beelden. R. zou als leider van Caloh Wagoh moordopdrachten hebben aangenomen van onder anderen Ridouan T.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt niet op de hoogte te zijn of leden wel of niet voorkomen in de serie, maar dat het voor de strafzaak tegen hen niet direct relevant is.

R. was ook bezig met programma voor RTL

Dinsdag schreef NRC al dat R., ook wel bekend als Keylow, lange tijd bezig was met het programma Nieuwe Penoze en eind december 2018 werd ontslagen nadat hij werd gearresteerd.

Woensdag diende er weer een zitting in het proces tegen onder anderen R. Het onderzoek dat de naam Eris draagt, draait inmiddels om elf moordopdrachten, waarvan er vijf zijn voltooid.

Keylow heeft volgens NRC in verhoren met de politie toegegeven te hebben samengewerkt met Netflix. De streamingdienst was niet direct bereikbaar voor commentaar.