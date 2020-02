Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Steenrijk, Straatarm

20.30 - 21.30 uur op SBS6

In Roosendaal runt Roxanne een succesvolle B&B, terwijl haar zus Dominique haar centen verdient met de handel in dressuurpaarden. Hun luxeleventje staat in schril contrast met het leven van de alleenstaande moeder Renate, die in Kuinre alle eindjes aan elkaar moet zien te knopen.

Realityprogramma: De Sollicitatie

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Om een baan te vinden, moet je solliciteren. Voor de gemiddelde accountmanager of marketingmedewerker is dat geen probleem, maar voor de meesten van ons staat het onderaan ons wensenlijstje. Om ons alvast voor te bereiden op het volgende gesprek, kunnen we in De Sollicitatie meekijken hoe anderen het aanpakken.

Juridisch programma: De Rijdende Rechter

21.30 - 22.25 uur op NPO1

Britt en Fabio zijn het achterstallige onderhoud aan hun huis meer dan zat en eisen dat hun huurbaas Edwin de waterpomptang nu eindelijk onder handen neemt. Maar Edwin is evenmin tevreden. De huurders zouden met lawaai en een wietlucht al een tijdje overlast veroorzaken en geven niet thuis als hij een afspraak met hen wil maken. Ze moeten er volgens hem snel uit.

Populairwetenschappelijk programma: De Psycho Show

21.20 - 22.20 uur op NPO3

Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink leggen met experts door middel van testen en interviews de complexe psyche van de mens uit. Olcay Gulsen is woensdagavond te gast.

Thriller: Hostage

20:30 - 22:40 uur op RTL 7

Agent Jeff Talley (Bruce Willis) neemt ontslag bij de politie in Los Angeles en verhuist naar een buitenwijk. Als nieuwe sheriff in een rustige buurt denkt Jeff dat hij de drukte is ontsnapt, maar dan belandt hij door een lokale overval in een heftige gijzelingssituatie.

