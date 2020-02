Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Homicide Hunter

22.00 - 0.00 uur op C&I Network

Joe Kenda kreeg in de 23 jaar dat hij werkzaam was bij de politie van Colorado Springs zo'n vierhonderd moordzaken voorgeschoteld. In Homicide Hunter reconstrueert hij er elke week één die indruk op hem maakte. Zoals zijn tweede zaak ooit, waarin het lijk van een vrouw achter de vangrail van een snelweg is gedumpt.

Misdaadserie: Traces

21.00 - 22.00 uur BBC First

Wanneer de 23-jarige Emma Hedges terugkeert naar Schotland om te starten als laboratoriumassistente bij het Institute for Forensic Science, schrijft ze zich in voor een online cursus over de basisprincipes van de forensische wetenschap. Ze ontdekt al snel dat een fictieve casus uit de cursus een bizarre link heeft met haar eigen verleden. Emma ontrafelt steeds meer geheimen: hoe intensiever haar speurwerk, des te duidelijker het wordt dat ze niemand kan vertrouwen.

Reisprogramma: Floortje Terug Naar het Einde van de Wereld

21.25 - 22.25 uur op NPO1

Floortje Dessing vliegt al zeven seizoenen de aarde rond op zoek naar paradijsvogels die in de verste uithoeken van de wereld een bijzonder bestaan leiden. Zoals de Amerikaanse Maggie Doyne, die in Nepal een weeshuis opbouwde en met haar prachtige verhaal heel het land wist te ontroeren. Hoe gaat het nu met Doyne?

Actiekomedie: This Means War

22.30 - 0.30 uur op Net5

Twee van de meest getalenteerde CIA-agenten, Tuck (Tom Hardy) en Frank (Chris Pine), zijn naast onafscheidelijke collega's ook beste vrienden. Dit verandert wanneer ze ontdekken dat ze met dezelfde vrouw aan het daten zijn.

Komedie: White Chicks

22.25 - 00.30 uur op SBS9

Twee FBI-agenten met een donkere huidskleur laten zich transformeren tot witte meiden en hopen zo de ontvoering van de beroemde hotelerfgenamen, de zusjes Wilson, te verijdelen.

