RTL heeft eind 2018 het misdaadprogramma met als werktitel Nieuwe Penoze per direct stopgezet na de arrestatie van beoogd presentator Delano R. voor mogelijke betrokkenheid bij moorden in opdracht van Ridoaun T. R. was door productiemaatschappij VICE Studios ingehuurd maar die ontkent R. opdracht te hebben gegeven tot het ondernemen van criminele activiteiten, meldt NRC.

Justitie verdenkt R., ook bekend onder de bijnaam Keylow, van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. De recherche gaat ervan uit dat R. hierover sinds het najaar van 2017 met een versleutelde telefoon direct contact heeft gehad met T.

"Gedurende de samenwerking is er nooit opdracht gegeven tot het ondernemen van criminele activiteiten of het archiveren van chatgesprekken in welke vorm dan ook", aldus VICE Studios in een verklaring. "Wij zijn dan ook niet bekend met de inhoud hiervan."

R. is oprichter van motorclub Caloh Wagoh. Deze club werd in de zomer in verband gebracht met een liquidatie en aanslagen op dagblad de Telegraaf en weekblad Panorama.

Nieuwe Penoze zou worden uitgezonden door RTL/Videoland. In het beoogde televisieprogramma zou R. fungeren als gids in de onderwereld, om te laten zien hoe snel jongeren betrokken kunnen raken bij zeer ernstige georganiseerde misdaad.