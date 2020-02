Jennifer Hoffman is vanaf zondag te zien in 3 op Reis. Voor het reisprogramma van BNNVARA ging ze onder meer naar permacultuurboerderijen in Costa Rica en wildlifeparken in Kenia.

In haar eerste uitzending brengt de 39-jarige Hoffman echter een bezoek aan Porto, waar ze met onder anderen inwoners spreekt over de invloed van het toerisme op de stad.

"3 op Reis presenteren is een droombaan voor zovelen en zeker ook voor mij", reageert Hoffman in een persbericht. "Ik mag meehelpen het tofste programma van de Nederlandse televisie groener te maken en verhalen te brengen die een verschil kunnen maken."