Britse sterren reageren geschokt op het overlijden van Caroline Flack. Veel van hen delen hetzelfde sentiment als in de petities die vragen om een andere behandeling van bekendheden door de Britse (roddel)pers en brengen een persoonlijke ode aan de presentatrice die op veertigjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte.

De presentatrice van Love Island en X Factor werd op 15 februari dood aangetroffen in haar woning in Londen. Ze was in december in opspraak geraakt na een arrestatie op verdenking van huiselijk geweld. Ze zou haar vriend met een lamp hebben geslagen.

Zangeres Ellie Goulding schrijft in een oproep aan haar volgers op Instagram dat het internet ervoor zorgt dat men de waarde van hun mening overschat en meer aangetrokken wordt door conflict. Ze hoopt dat er een einde komt aan de cultuur waarbij sterren op sociale media na een misstap onderuit worden gehaald.

"Ik ben geschokt en ontzettend verdrietig dat een lieve en zeer getalenteerde vrouw een einde aan haar leven heeft gemaakt in een periode waarin is besloten niet aardig tegen haar te zijn", schrijft Goulding. De zangeres geeft toe ook periodes te hebben gekend waarin ze de wanhoop nabij was door haar leven in de schijnwerpers.

Olly Murs: 'Mijn hart zal voor altijd gebroken zijn'

Zanger Olly Murs, die samen met Flack X Factor presenteerde, haalt herinneringen aan zijn collega op. "Dit doet pijn, mijn hart zal voor altijd gebroken zijn", schrijft hij op Twitter.

Murs zegt sinds het nieuws alleen maar te kunnen huilen. "We hebben altijd gezegd dat we voor altijd vrienden zouden blijven en ik zal je altijd bij me dragen. Ik zal mijn kinderen en kleinkinderen over je vertellen en dan zie ik je weer en geef ik je een dikke kus en knuffel", schrijft hij.

Niall Horan: 'Ze was onze vriendin, een persoon'

Voormalig One Direction-zanger Niall Horan, die Flack kende via X Factor, schrijft: "Ze was onze vriendin, een persoon. Ze werd door de maatschappij automatisch anders behandeld, omdat ze bekend en getalenteerd is en dat zie je terug op sociale media en in de roddelpers." Hij benadrukt dat de roddelpers verantwoordelijkheid moet nemen voor hun woorden en daden.

Little Mix: 'Je lach was de beste ooit'

De zangeressen van de band Little Mix delen een eerbetoon aan de overleden presentatrice. "Je was altijd zo vriendelijk en je lach was de beste ooit." Ze roepen hun volgers op om na te denken over hun woorden. De popgroep sluit de tweet af met de hashtag #BeKind die na het overlijden van Flack in het leven werd geroepen.

Laura Whitmore: 'Wil haar het respect geven dat ze niet altijd kreeg'

Presentatrice Laura Whitmore, die de taken van Flack bij Love Island overnam nadat laatstgenoemde haar baan verloor door de aanklacht, bracht op de radio een eerbetoon aan haar vriendin. Ze zegt dat Flack lang niet altijd het respect kreeg dat ze verdiende.

"Iedereen die Caroline kende, weet dat ze levendig en liefde vol was en een passie voor het leven had. Daarom is dit niet te bevatten", aldus Whitmore, die eveneens oproept om vriendelijker te zijn en negatieve meningen niet op sociale media te uiten.

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.