Özcan Akyol zal tijdens de Boekenweek in maart vijf keer te zien zijn als presentator van het televisieprogramma Dwarse Denkers, dat maakte de NTR maandag bekend. In Dwarse Denkers interviewt Akyol elke dag een bekende schrijver of columnist over zijn of haar favoriete literaire rebellen.

In de vijfdelige dagelijkse serie, die op maandag 9 maart begint, zal Akyol Maarten 't Hart, Herman Brusselmans, Roxane van Iperen, Leon de Winter en Youp van 't Hek thuis opzoeken, om hen daar te bevragen naar culturele dwarsdenkers die veel voor hen hebben betekend.

Dit past bij het thema dat de Boekenweek dit jaar heeft: 'Rebellen en Dwarsdenkers'. De vijf schrijvers en columnisten laten Akyol kennismaken met tegendraadse en provocerende voorbeelden uit de literatuur en cultuur die hun eigen weg hebben gevolgd en daardoor een bron van inspiratie zijn. Ook nemen ze Akyol mee naar een plek die belangrijk voor hen is geweest.

Naast dat hij het programma presenteert, is Akyol dit jaar ook op een andere manier verbonden aan de Boekenweek. Hij is dit jaar verantwoordelijk voor het Boekenweekessay, getiteld Generaal zonder leger. Hierover gaf hij eerder in een persbericht aan dat hij ernaar uitkijkt om de wereld van de literatuur weer op te schudden.

De Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 tot en met zondag 15 maart. Het Boekenweekgeschenk komt van Annejet van der Zijl.