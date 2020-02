Petities die om verandering vragen van de manier waarop Britse roddelpers met bekende mensen omgaan, worden na de dood van presentatrice Caroline Flack honderdduizenden keren ondertekend. Twee petities behaalden samen al meer dan een miljoen handtekeningen, terwijl er 10.000 nodig zijn om het onderwerp op de agenda te krijgen in het lagerhuis.

Flack maakte op 15 februari op veertigjarige leeftijd een einde aan haar leven. De Britse die onder meer Love Island en X Factor presenteerde, raakte in december in opspraak nadat ze werd gearresteerd op verdenking van mishandeling van haar vriend. Ze zou op 4 maart voor de rechter verschijnen voor deze zaak.

In de beschrijvingen van de petities die werden opgezet via platforms Change.org en 38 Degrees wordt geschreven dat delen van de Britse pers de tegenslagen van bekende personen tot sensatie maken zonder oog voor de mentale gezondheid van deze bekendheden.

Met de petities hopen de initiatiefnemers en degenen die het ondertekenden, dat het strafbaar wordt om onder meer informatie zonder bewijs naar buiten te brengen, quotes op te tekenen van onbetrouwbare bronnen, het niet respecteren van privacy en het maken en publiceren van paparazzifoto's zonder toestemming.

Petities met 10.000 of meer handtekeningen worden besproken in het Britse lagerhuis. Dit betekent echter nog niet dat er een inhoudelijk debat over plaatsvindt.

