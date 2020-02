De elfde reeks van het satirische VPRO-programma Zondag met Lubach is van start gegaan met 1,2 miljoen kijkers. Hiermee eindigde het programma op de vijfde plek in de lijst van best bekeken programma's.

Het best bekeken televisieprogramma van zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur (2.369.000 kijkers). Studio Sport Eredivisie (2.155.000 kijkers) en de registratie van de 1.500 meter schaatsen voor vrouwen tijdens de WK afstanden (1.744.000) maken de top drie compleet.

Ook de vierde en de zesde plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's zijn voor de WK afstanden. Met Studio Sport op de achtste plek zijn vijf van de tien best bekeken televisieprogramma's zondag sportprogramma's.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat zondagavond de laatste aflevering van Toren C was uitgezonden. De laatste aflevering van deze serie is echter pas op 23 februari te zien.