De allerlaatste aflevering van de komische televisieserie Toren C heeft zondag 443.000 televisiekijkers getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het leverde het programma een 24e plek op in de lijst van best bekeken programma's.

De elfde reeks van het satirische VPRO-programma Zondag met Lubach behaalde 1.225.000 kijkers. Hiermee eindigde het programma op de vijfde plek in de lijst.

Het best bekeken televisieprogramma van zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.369.000 kijkers. Studio Sport Eredivisie (2.155.000 kijkers) en de registratie van de 1.500 meter schaatsen voor vrouwen tijdens het WK (1.744.000) maken de top drie compleet.

Ook de vierde en de zesde plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's zijn voor het WK schaatsen. Met Studio Sport op de achtste plek zijn vijf van de tien best bekeken televisieprogramma's zondag sportprogramma's.