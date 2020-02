Het kabinet van de Britse minister-president Boris Johnson wil ingrijpend bezuinigen op de publieke omroep BBC, meldt een bron aan The Sunday Times. Ook zou Johnson het verplichte kijk- en luistergeld willen afschaffen.

Volgens de bron wil Johnson de BBC omvormen tot een betaalzender, waarvoor kijkers en luisteraars een abonnement moeten afsluiten. Ook zou hij het kijk- en luistergeld, wat goed is voor drie kwart van de begroting van de publieke omroep, willen afschaffen.

In het Verenigd Koninkrijk is het betalen van kijk- en luistergeld voor de publieke omroep verplicht: niet betalen is strafbaar. Het gaat om een bedrag van ongeveer 185 euro per jaar.

The Sunday Times meldt dat Johnson daarnaast wil dat de BBC het merendeel van zijn regionale radiostations verkoopt en ook de rest van de activiteiten drastisch beperkt. Een aantal televisiezenders zou moeten verdwijnen en de website moet worden uitgekleed. "De minister-president is stevig van mening dat de BBC hervormd moet worden. Hij is hier heel duidelijk over", aldus de bron.

Er bestaan al langere tijd spanningen tussen de Conservatieve Partij van Johnson en de BBC. Veel leden van de partij waren niet tevreden met de manier waarop de omroep verslag deed van de afgelopen verkiezingen en de ontwikkelingen rondom de Brexit. Johnson heeft zijn ministers verboden om mee te doen aan het gezaghebbende dagelijkse BBC-radioprogramma Today.