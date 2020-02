Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Quiz: Met het Mes op Tafel

19:55 - 20:30 uur op NPO2

Van poker word je niet veel slimmer, behalve als het aan Herman van der Zandt ligt. In Met het Mes op Tafel wordt er namelijk gepokerd met kennis. Wie weet het meest en wie weet met zijn stalen gezicht zelfs zijn moeder nog te verkopen? Wie niet slim is, moet sluw zijn.

Reportageserie: Forever Young

20:25 - 21:05 uur op NPO3

De 84-jarige Sumiko Iwamuro heeft geen boodschap aan haar leeftijd. Al zestig jaar staat ze zes dagen per week als chef in de keuken, om na middernacht als dj Sumirock achter de draaitafels in een club van Tokio te staan. Chris Zegers zoekt haar op.

Reportageserie: Back on Track

21:05 - 22:05 uur op NPO3

Het leven van Rosan verandert drastisch als ze op haar zestiende van een paard valt en met een lichte hersenbloeding in het ziekenhuis belandt. Ze herstelt weliswaar volledig, maar loopt vervolgens vast en ziet geen perspectief meer. Kan een extreme uitdaging haar op weg helpen? Eentje waarmee Rosan een overwinning op zichzelf behaalt? Klimexpert Jasper Rijken en oud-topwielrenster Leontien van Moorsel gaan met haar aan de slag.

Sciencefictionfilm: The Darkest Hour

23:10 - 00:50 uur op Net5

Sean (Emile Hirsch) en Ben (Max Minghella) ontmoeten de gestrande reizigers Natalie (Olivia Thirlby) en Anne (Rachael Taylor) in een nachtclub in Moskou. Na een aanval van onzichtbare buitenaardse wezens op de stroomvoorziening moet de groep jonge toeristen zien te overleven in een donkere stad.

