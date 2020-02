Klaas van Kruistum was in 2016 de Mol en kijkt nog steeds met veel plezier naar de nieuwe seizoenen. De presentator vindt dit seizoen wel heel spannend, want eigenlijk maakt bijna iedereen zich wel verdacht.

Let op: dit bericht bevat spoilers over de aflevering van zaterdag 15 februari.

"Het is bijna onmogelijk om nog te weten wie de Mol is. Na mijn seizoen zijn de makers toch nog een stuk voorzichtiger geworden. Als je nu gewoon de uitzending kijkt en dus niet tien keer terugkijkt, is het wel heel lastig om de aanwijzingen op te pikken. Dat maakt dit seizoen wel weer heel leuk, want je zit iedere keer op het puntje van je stoel af te wachten wie er nu weer weg moet", aldus Van Kruistum.

De executie kostte dit keer Claes Iversen zijn plek in het spel, waardoor het spel alleen maar ingewikkelder is geworden: er is nu echt niemand meer over die makkelijk weg te strepen valt als Mol.

Wie speelt een vals spel?

"Dit seizoen zijn alle deelnemer aan elkaar gewaagd. Ze spelen het allemaal keihard, een beetje vals en bloedfanatiek. Alleen Claes bleef tijdens het uitdelen van sneren steeds buiten schot, de rest viel elkaar ook deze aflevering toch weer aan tijdens de lunch: Rob (Dekay, red.) die een zwarte vrijstelling had, Buddy (Vedder, red.) die had zitten liegen. Iedereen speelt het spel zo dat je het op twee manieren kunt uitleggen en dat maakt dit seizoen wel weer heel spannend. En het is leuk om te zien dat ze allemaal naar elkaar uit kunnen halen, maar het toch ook heel gezellig hebben."

Wie is te eerlijk?

"Dat was zeker weten Claes. Ik heb hem de eerste afleveringen nog wel een beetje verdacht, maar hij is te constructief in de spelletjes. Leonie (ter Braak, red.) zou ook nog weleens een gevalletje te eerlijk kunnen zijn. Ik vlak haar niet uit als potentiële Mol. Want dat ze dan een paar afleveringen terug bij die opdracht waarin ze foto's van standbeelden moesten maken ineens wegrent, is heel verdacht. Maar tegelijk kan dat ook echt zijn dat ze heel fanatiek is en graag door wil."

Wat viel jou het meest op?

"De groepsdynamiek. Hoe deze mensen er allemaal fanatiek in zitten en het spel heel geniepig spelen, maakt dat het weer zo'n feestje is om naar te kijken. Ze zijn aan elkaar gewaagd en niet bang om eerlijk te zeggen wat ze vinden. Dat maakt ook echt dat ik denk dat dit seizoen tot het allerlaatste moment heel spannend blijft: je wil toch weten hoe ze omgaan met dat iemand weg moet of hoe ze nu weer elkaar in de weg kunnen zitten."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Ik vind dit echt een hele moeilijke vraag. Want statistisch gezien zou het logisch zijn als er nu nog een man uit ging, omdat Leonie en Miljuschka (Witzenhausen, red.) in de minderheid zijn. Maar ik verdenk zowel Rob als Nathan (Rutjes, red.) echt, dus die vallen niet af. En Buddy zit zo goed in het spel, die gaat niet. Miljuschka verdenk ik niet, maar die heeft dat bondje met Buddy en zij speelt het spel heel strategisch, dus zij gaat ook niet weg. En Leonie verdenk ik ook nog steeds, dus er blijft niemand over om af te laten vallen."

Wie is de Mol?

"Ik zit toch vooral op Rob. Dat is bij mij gekomen toen ze die opdracht hadden met de auto's die in parkeervakken moesten en hij verkeersleider was. Je zag gewoon dat hij dingen oplas die niet op dat kaartje stonden. Dan ben je aan het mollen en doe je dat niet omdat iedereen om je heen staat en je jezelf verdacht wil maken. Niemand die doorhad dat hij dat verkeerd deed. En deze aflevering, toen hij en Claes als laatsten overbleven, zag je hem kijken: daar ga je jongen. Kijk het maar terug, het valt zó op als je het eenmaal ziet."

"Toch vrees ik een beetje voor mijn eigen tunnelvisie. Rik van de Westelaken waarschuwde ons er al voor hé. Dus ik blijf toch ook Nathan en Leonie verdacht vinden, ook omdat het gewoon heel leuk zou zijn als Nathan het is. Iedereen denkt dat hij een enorme knuffelbeer is en dan loopt hij lachend weg als Mol."