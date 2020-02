Videoland werkt aan een Nederlandse versie van het programma Temptation Island USA, laat een woordvoerder van RTL na eerdere berichtgeving door Shownieuws aan NU.nl weten.

"Bij Videoland proberen we vaak iets anders te doen, zoals de afgelopen twee jaar met een exclusieve Temptation Island VIPS-versie. Vanwege het succes van Temptation Island USA bij Videoland is besloten om dit jaar een Nederlandse versie hiervan te brengen."

Het SBS6-programma Shownieuws schreef afgelopen vrijdag over het programma en baseerde zich daarbij op een oproep van een castingbureau: "Temptation Island komt terug en anders dan ooit tevoren! Wij van MULTA Casting zijn op zoek naar koppels én vrijgezellen! Vanwege het succes van Temptation Island USA zoeken we voor de nieuwe Videoland-versie koppels op zoek naar antwoorden binnen hun relatie en vrijgezellen."

Net als in de andere versies van Temptation Island wordt in Temptation Island USA de liefde van verschillende koppels op de proef gesteld. Terwijl in Temptation Island veelal jonge koppels hun betrouwbaarheid testen en tegelijkertijd hopen dat ze bekend worden, lijken de koppels in Temptation Island USA niet alleen ouder maar ook nog serieuzer geïnteresseerd te zijn in de kracht van hun liefdesverbond.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste aflevering van het nieuwe programma te zien zal zijn.