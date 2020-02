Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zondagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Satirische latenightshow: Zondag met Lubach

21:20 - 22:00 uur op NPO

Arjen Lubach begon zijn satirische nieuwsshow als een Nederlandse variant van Jon Stewarts The Daily Show. Tien seizoenen, vele kijkcijferrecords, een Gouden Televizier-Ring én een Zilveren Nipkowschijf verder is Zondag met Lubach onmisbaar voor ieder die wil weten waar politiek en media deze week de fout in zijn gegaan.

Dramaserie: Meisje van Plezier

21:30 - 22:30 uur op RTL 4

De ooit zo brave Nadine (Angela Schijf) zwaait inmiddels de scepter over haar escortbureau Ladies on Top. Dit overigens tot chagrijn van haar oude jeugdvriendin en werkgever Meryem, die er alles aan doet om haar concurrentie uit de weg te ruimen.

Natuurprogramma: Terug in het Wild

19:35 - 20:35 uur op NPO2

De mens heeft ervoor gezorgd dat veel diersoorten tegenwoordig met uitsterven worden bedreigd, maar gelukkig zijn er ook organisaties die zich inzetten om de populaties in ere te herstellen. Menno Bentveld neemt een kijkje bij een van hen, het Europese samenwerkingsproject Nature Day. Zij hebben ervoor gezorgd dat de wolf weer in het land rondloopt.

Dramaserie: The Forest

23:15 - 01:30 uur op NPO1 Extra

De ouders van de zestienjarige Jennifer zitten met de handen in het haar als hun dochter spoorloos verdwijnt in de bossen. Haar vriendinnen Océane en Maya reageren onverschillig en zijn ervan overtuigd dat Jennifer vanzelf wel een keer terugkeert. De dames weten meer van deze zaak, zoveel is duidelijk. Maar zelfs wanneer er meer meisjes verdwijnen houden de twee hun lippen stevig op elkaar.

Actiefilm: Gone in 60 Seconds

22:15 - 00:40 uur op Veronica

De legendarische dief Memphis Raines (Nicolas Cage) moet binnen 72 uur vijftig luxe auto's stelen om zijn jongere broer Kip (Giovanni Ribisi) uit de problemen te helpen.