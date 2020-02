Arjen Lubach zegt vorig jaar benaderd te zijn door De Wereld Draait Door met de vraag of hij eventueel de vervanger van Matthijs van Nieuwkerk wilde worden, zo vertelt hij vrijdag aan Frank Dane op Radio 538.

"Vorig jaar hebben ze wel gebeld, maar ik maak liever grapjes", aldus Lubach. De presentator en cabaretier vertelt dat het telefoongesprek bedoeld was om te peilen of hij eventueel interesse zou hebben als Van Nieuwkerk zou vertrekken. "Ik zei dat we altijd konden praten, maar ik denk niet dat zo'n talkshow iets voor me is."

"Ik vind eigenlijk vooral de dingen leuk die ik zelf interessant vind. Maar in een talkshow moet je een uur lang interesse voor alles tonen. Matthijs kan dat heel goed, die is echt nieuwsgierig. Mijn nieuwsgierigheid houdt op een gegeven moment op."

Eerder deze week werd bekend dat De Wereld Draait Door na ruim veertien jaar stopt. Van Nieuwkerk heeft wel voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA, maar gaat vanaf januari 2021 een reeks avondprogramma's voor NPO1 maken. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw programma dat op het tijdslot van DWDD zal worden uitgezonden.

BNNVARA liet weten dat uiteindelijk is besloten om geen vervolg te geven aan DWDD. "BNNVARA kon zeggen: 'Je naam staat niet in de titel, dus we gaan er vrolijk mee door'. Ze zeiden: 'Zonder jou geen DWDD'", vertelde Van Nieuwkerk daarover.

Lubach keert zondag terug op de televisie met een nieuw seizoen van Zondag met Lubach.