De septembereditie van de Britse Vogue met Meghan Markle als gastredacteur is de snelst uitverkochte editie in de geschiedenis van het blad. Edward Enninful, de hoofdredacteur van het modeblad, heeft donderdag via Instagram bekendgemaakt dat de oplage van 192.000 exemplaren in tien dagen was uitverkocht.

Naast de bekendmaking deelde Enninful ook een niet eerder vrijgegeven filmpje met de Britse hertogin van Sussex achter de schermen. "Je hebt de blik van een redacteur", aldus de hoofdredacteur tegen Markle. "Ik heb nog nooit eerder zoiets meegemaakt."

Markle vertelt in de video hoe ze subtiel vroeg om gastredacteur van Vogue te worden. De vrouw van de Britse prins Harry wist voorafgaand aan haar verzoek niet of een gastredacteurschap voor het blad eerder was voorgevallen.

In de 103-jarige geschiedenis van de Britse Vogue was Markle de eerste gastredacteur. Enninful werd met zijn aantreden in 2017 de eerste zwarte hoofdredacteur van het modeblad.