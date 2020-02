Yvon Jaspers stelt dat Boer zoekt Vrouw ervoor heeft gezorgd dat er meer dan 75 kinderen zijn geboren, omdat de ouders van de kinderen elkaar via het datingprogramma hebben ontmoet. Dat zegt de presentatrice op de website van KRO-NCRV.

"Ik had ook nooit durven dromen dat een tv-programma voor veel deelnemers zo'n positieve invloed zou hebben op hun leven. Dat er huwelijken gesloten worden en er inmiddels meer dan 75 kinderen zijn geboren omdat hun ouders elkaar hebben leren kennen door Boer zoekt Vrouw. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn als presentator."

Op dit moment zijn de deelnemers aan het elfde seizoen nog bezig met het vinden van hun nieuwe liefde. Volgens Jaspers lukt het de makers van het programma om de ontwikkelingen lang genoeg geheim te houden, omdat de boeren ook afzijdig van de opnames intensief worden begeleid.

"Door ons, maar ook door boeren van de afgelopen jaren. Zij weten als geen ander hoe het is om van de ene op de andere dag zo kwetsbaar voor zo'n groot publiek op tv te komen. De club is hecht en eerlijk en dat is goud waard. Zonder hun lef en openheid zou Boer zoekt Vrouw nooit bestaan. Ik heb daar erg veel respect voor en wij als makers koesteren onze boeren en briefschrijfsters/schrijvers zoveel als kan."

Jaspers ook bezig met nieuw seizoen Onze boerderij

Jaspers is ook bezig met een nieuw seizoen van Onze boerderij, hierin wil ze ook de actuele debatten over de agrarische sector belichten.

"Op het boerenerf zijn prachtige verhalen te vertellen over de liefde, maar inmiddels zijn we er goed van doordrongen dat er ook veel andere verhalen verteld moeten worden. Over hoe het leven van de boeren en de natuur er nu en in de toekomst uit zal zien. Dat gaat ons allemaal aan. Voor mij persoonlijk een enorme motivatie om hier nog heel vaak mooie programma's over te maken."

Het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw begint zondag 23 februari om 20.25 uur op NPO1.