Dione de Graaff en Diederik Ebbinge gaan samen het Omroep MAX-programma Het Museum van Nederland presenteren. In het programma wordt Nederland 'samengevat' in één tentoonstelling.

De Graaff, bekend van Studio Sport, en Ebbinge, die nu in Promenade te zien is, stellen in vijf afleveringen een collectie samen. Het gaat daarbij om objecten die iets vertellen over Nederland en zijn inwoners.

Mensen mogen zelf voorwerpen voor de collectie aandragen en hun verhalen vertellen. Ook zullen experts zich buigen over de aangedragen objecten. De tentoonstelling wordt na de uitzending van de vijf afleveringen geopend voor het publiek.

Het Museum van Nederland is vanaf zondag 10 mei te zien op NPO1.