Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Gort Over de Grens

19.55 - 20.45 uur op NPO2

Wijnkenner Ilja Gort reist in deze aflevering door Catalonië. Hier proeft hij allerlei soorten wijn. Met een eigenwijze wijnboer proeft hij vervolgens cava, die geen cava blijkt te zijn.

Realityprogramma: First Dates

19.25 - 20.30 uur op NPO3

Het zesde seizoen van First Dates trapt af met een valentijnsspecial. BN'ers Giel Beelen, Mariska van Kolck, Sipke Jan Bousema, Yvonne Coldeweijer en Maik de Boer gaan op zoek naar de liefde.

Realityprogramma: Catfish: The TV Show

22.30 - 23.30 uur op MTV

Is de persoon die je ontmoet op het internet wel echt wie hij of zij zegt? Nev Schulman strijdt met Catfish al jaren tegen internettrollen en duikt in de eerste aflevering van het achtste seizoen in het bizarre verhaal van Red.

Misdaadserie: Flikken Maastricht

20.35 - 21.30 uur op NPO1

De vrouw van een jonge internetmiljonair wordt dood aangetroffen in een appartement. Na onderzoek blijkt dat de dame er al een aantal huwelijken met rijke mannen op heeft zitten. Is haar zucht naar nog meer centen haar fataal geworden of is er iets anders aan de hand?

Comedy: Zoolander 2

20.30 - 22.30 uur op Spike

De paden van Derek (Ben Stiller) en Hansel (Owen Wilson) kruisen elkaar weer op een modeshow in Rome. Daar worden ze benaderd door zwembroekmodel Valentino. Hij vraagt de heren onderzoek te doen naar de recente dood van beroemdheden, onder wie Justin Bieber.

