Netflix heeft een documentaireserie over de tennisster Naomi Osaka aangekocht voor een onbekend bedrag. De documentaire zal de tweevoudig grandslamkampioene een jaar lang volgen tot aan de Olympische Spelen in haar geboorteland Japan, meldt Deadline woensdag.

De documentaireserie wordt gemaakt door productiebedrijven Uninterrupted en Film 45. Wanneer de serie zal uitkomen en uit hoeveel delen die zal bestaan, is nog niet bekendgemaakt.

De documentairemakers zullen met de 22-jarige tennisster meereizen naar haar Japan om haar band met het land en haar multiculturele identiteit te onderzoeken.

De dochter van een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader is geboren in Osaka en emigreerde als kind naar de Verenigde Staten.

In 2018 won Osaka de US Open. Het jaar erop was ze winnares van de Australian Open. Ze werd toen de eerste Aziatische aanvoerster van de ranglijst.