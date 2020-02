Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportage: DNA Onbekend

20.35 - 21.25 uur op NPO1

Hilde heeft haar hele leven het gevoel dat haar vader niet haar biologische vader is. Voor haar huwelijk vraagt ze een geboorteakte aan, en ziet ze zwart op wit staan dat ze erkend is door een andere man. Volgens haar moeder is het onzin.

Juridisch programma: Mr. Frank Visser doet uitspraak

21.30 - 22.30 uur op SBS6

In Fijnaart rolt Ad zijn vuilcontainers al veertig jaar via het pad van de buren naar de openbare weg. Maar sinds hij nieuwe buren heeft, is dit 'recht' van hem afgepakt. Andy en Annet hebben na een verbouwing de doorgang bij hun nieuwe oprit getrokken en willen niet dat Ad nog langer over hun terrein loopt. Maar mag dat zomaar?

Romantiek: Fifty Shades Freed

20.30 - 22.35 uur op Net5

Christian (Jamie Dornan) en Anastasia (Dakota Johnson) zijn net getrouwd en het leven lacht hen toe, maar zij staat onder druk wanneer haar voormalige baas Jack Hyde (Eric Johnson) zweert wraak te zullen nemen. Ook Elena (Kim Basinger) laat het echtpaar niet met rust.

Comedy: Ace Ventura: When Nature Calls

20.30 - 22.15 uur op SBS9

Na een ongeluk waarbij een wasbeer om het leven komt, trekt Ace Ventura (Jim Carrey) zich terug in het klooster. Hij wordt door Fulton (Ian McNeice) overgehaald om te helpen een zeldzame vleermuis in Afrika terug te vinden.

Comedy: Deuce Bigalow: Male Gigolo

22.15 - 23.55 uur op SBS9

Deuce Bigalow (Rob Schneider) wordt door een gigolo gevraagd om op zijn huis te passen. Deuce wordt tijdens het oppassen echter voor mannelijke escort aangezien.

