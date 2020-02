Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Geschiedenisprogramma: Andere Tijden

22:20 - 22:55 uur op NPO2

In 2002 opent een school met een aparte onderwijsvisie haar deuren in het Zuid-Hollandse Schoonhoven. Hier mogen kinderen zelf kiezen wat ze willen leren. Al gauw schieten de lederwijsscholen uit de grond, maar na verloop van tijd komt lederwijs steeds negatiever in de media. Hoe kon het zo misgaan?

Realityprogramma: Help, Mijn Man is Klusser!

20:30 - 21:25 uur op RTL 4

De Amsterdamse Marloes leeft met haar pasgeboren kind in een huis waarin alles overhoop ligt. Het is een rotzooi. Man Robin heeft geen haast om alles in orde te maken. Gelukkig komt John Williams langs die het koppel graag verder helpt.

Thriller: Magic Mountains

21:15 - 22:45 uur op NPO3

Schrijver Lex en zijn ex Hannah gaan klimmen in de bergen van Polen, iets dat ze al vaak samen hebben gedaan. Voor het eerste stuk worden ze begeleid door een lokale gids, en die vertrouwt Hannah toe dat hij Lex voor geen meter vertrouwt. Dat blijkt terecht.

Thriller: The Girl with the Dragon Tattoo

20:30 - 23:45 uur op Veronica

Journalist Blomkvist (Daniel Craig) duikt samen met computerexpert Lisbeth Salander (Rooney Mara) in de familiegeschiedenis van de rijke industrieel Henrik Vanger (Christopher Plummer). Daarbij stuiten ze op duistere geheimen.

Sciencefiction: Minority Report

23:00 - 02:10 uur op RTL 7

Dankzij Precrime met detective Anderton (Tom Cruise) aan de leiding, een team dat misdaad bestrijdt in het Washington van 2054, kunnen nu alle moorden voorspeld en voorkomen worden. Drie genetisch gemanipuleerde mensen, Precogs, krijgen via visioenen beelden van een toekomstige moord te zien.

