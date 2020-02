Sander van de Pavert, die wekelijks één of twee keer LuckyTV verzorgt voor De Wereld Draait Door, stelt niet dat het eind van de talkshow ook betekent dat zijn satirerubriek na maart niet meer te zien zal zijn.

In gesprek met het AD antwoordt de Hagenaar op de vraag of de filmpjes mogelijk terugkeren in de opvolger van DWDD dat "hij zeker openstaat voor een rol in een nieuw programma". "Altijd leuk om daarover na te denken", vindt Van de Pavert.

Begin januari maakte hij al bekend een stap terug te doen met LuckyTV en nog maximaal twee keer per week de rubriek te maken voor DWDD. Van de Pavert wil de vrijgekomen tijd gebruiken voor nieuwe projecten en ideeën.

In het interview met de krant vertelt hij dat er in elk geval een nieuwe theatershow aankomt, genaamd Mediamorfosen. "Die voorstelling komt dit najaar, waarschijnlijk vanaf eind september, begin oktober. Dat is het enige wat vaststaat, maar er borrelen allerlei losse ideeën."

Ook spreekt Van de Pavert met BNNVARA over een mogelijk vervolg op zijn satirische talkshow Avondlicht. "Maar dat komt er dan wel heel anders uit te zien."

LuckyTV sinds begin DWDD te zien

Woensdag werd bekend dat De Wereld Draait Door na ruim veertien jaar stopt. Op 27 maart is de laatste aflevering te zien. Presentator Matthijs van Nieuwkerk zal wel programma's blijven maken voor omroep BNNVARA.

LuckyTV wordt sinds het begin van DWDD gemaakt door de Hagenaar. De bekendste filmpjes zijn die met koning Willem Alexander en koningin Máxima, waarin Van de Pavert hun stemmen verzorgt.