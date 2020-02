Aanbieder van digitale televisie Telenet en mediaonderneming DPG Media introduceren eind 2020 een eigen streamingdienst, gericht op Vlaanderen. De twee Belgische bedrijven willen zo de concurrentie aangaan met streamingdiensten zoals Netflix en inspelen op veranderend kijkgedrag, meldt De Tijd woensdag.

Een naam voor de nieuw op te zetten streamingdienst is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor abonnementsprijzen. De nieuwe dienst zal ook te vinden zijn via de bestaande betaaldienst Play van Telenet, die 400.000 abonnees heeft.

Het initiatief is ingegeven door de opkomst van streamingdiensten door onder meer Netflix, Disney+ en Amazon Prime. "Grote, internationale streamingplatforms zetten het Vlaamse mediaecosysteem onder druk", aldus Telenet. "Wie niets doet, wordt als een kikker langzaam gekookt in een ketel water", stelt DPG Media.

DPG Media en Telenet volgen met hun initiatief eerdere samenwerkingsverbanden uit het buitenland. In Nederland brachten zendergroepen hun series en films samen onder bij Videoland. In Frankrijk gebeurde via Salto hetzelfde en in het Verenigd Koninkrijk brachten zendergroepen hun series en films onder bij Britbox.