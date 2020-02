Voor omroep BNNVARA was het geen optie om door te gaan met De Wereld Draait Door zonder presentator Matthijs van Nieuwkerk. Dat zegt hij in een interview in AD.

Van Nieuwkerk maakte woensdag bekend te stoppen als presentator van het actualiteitenprogramma en zegt in gesprek met de krant dat hij het niet gek vindt dat zijn keuze ook het einde van DWDD betekent.

"BNNVARA kon zeggen: 'Je naam staat niet in de titel dus we gaan er vrolijk mee door.' Ze zeiden: 'Zonder jou geen DWDD.'"

Op de vraag of niemand zijn plek had kunnen innemen, zegt Van Nieuwkerk: "Natuurlijk, alleen mag diegene er nu ook een nieuw programma bij bedenken. Dat is nog veel eervoller. Wij zijn bovendien genoeg gekopieerd, het wordt tijd voor een sprankelend nieuw uitzicht. Talent genoeg."

Van Nieuwkerk stopt na veertien jaar met de presentatie van DWDD. De laatste uitzending is op 27 maart. Vanaf volgend jaar gaat de presentator een reeks avondprogramma's maken.