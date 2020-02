De Wereld Draait Door stopt na veertien jaar: Matthijs van Nieuwkerk gaat iets nieuws doen en BNNVARA gaat op zoek naar vervanging voor het programma. In de afgelopen veertien jaar groeide De Wereld Draait Door uit tot meer dan alleen een televisieprogramma.

Het programma opende sinds 2015 meerdere keren een pop-upmuseum met bekende conservatoren. In diverse musea door heel Nederland waren tentoonstellingen te zien die waren samengesteld door onder anderen Wim T. Schippers, Carice van Houten en Joost Zwagerman. (Foto: BrunoPress)

Samen met Robert Kranenborg werd een pop-uprestaurant gebouwd vlak bij de studio en kwam een DWDD-kookboek uit. Het restaurant flopte en sloot al na enkele weken de deuren. (Foto: BrunoPress)

In het programma werden de inzendingen van het Eurovisie Songfestival bekendgemaakt. Op de foto is Waylon, die in 2018 voor Nederland meedeed, te zien tijdens DWDD Summerschool, de zomereditie van DWDD University. (Foto: BNNVARA/Annemieke van der Togt)

In de uitzendingen worden regelmatig boeken en muziek besproken en werd duidelijk hoeveel liefde Matthijs van Nieuwkerk heeft voor Charles Aznavour. De presentator schreef twee jaar lang elke week een column over de Franse zanger en overhandigde een exemplaar van de bundel aan Ivo Niehe. (Foto: BrunoPress)

DWDD University werd meerdere keren georganiseerd met onder anderen Erik Scherder, Freek Vonk en Robbert Dijkgraaf (foto). (Foto: BNNVARA/Annemieke van der Togt)